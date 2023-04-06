Паводок продолжает отступать от Брянска

За сутки уровень реки Десна в границах Брянска снизился на 25 сантиметров и составил 480 сантиметров. В Болве уровень воды снизился на 27 сантиметров. Он составил 667 сантиметров.

Тариф «на вырост» Актуальные вопросы тарифного регулирования в регионе. На сколько для смолян выросла плата за услуги ЖКХ, когда запланирована очередная индексация коммунальных тарифов и при каких условиях можно получить субсидию на коммуналку — эти и другие темы поднимались в ходе прямого эфира, посвящённого тарифам и вопросам тарифного регулирования, который провёл Центр управления регионом совместно с администрацией Смоленской области.

Для выздоровления и восстановления Как в регионе повышают качество медпомощи? Врио губернатора Василий Анохин посетил ряд медучреждений региона. Он поделился со смолянами сделанными выводами и принятыми по итогам визитов решениями. «В мой адрес поступает много обращений по поводу улучшения качества здравоохранения. Решил совместно с руководителем департамента Ольгой Стунжас посмотреть в первую очередь наше флагманское медучреждение — областную клиническую больницу»,

Кадровая политика Врио губернатора Василий Анохин сообщил о своих первых решениях, касающихся персонального состава областной администрации. Напомним, что срок действия служебных контрактов у большинства заместителей губернатора и руководителей исполнительных органов Смоленской области закончился 30 марта. «По руководителям департаментов я принял решение продлить контракты еще на три месяца, — поделился Василий Николаевич. — Посмотрю, как успевают за этим

В МФЦ — с проверкой На прошлой неделе врио губернатора Василий Анохин побывал в Многофункциональном центре на улице Индустриальной в Промышленном районе Смоленска, решив выступить в роли «тайного покупателя». По его словам, цель, которую он перед собой ставил, — оценить наличие очередей, время ожидания и качество оказываемых услуг. В ходе посещения МФЦ Василий Анохин также пообщался со смолянами, которые пришли

Железнодорожники предупредили автомобилистов на переезде в Ельне Смоленской области о необходимости соблюдения ПДД Сегодня на переезде 509 км, расположенном в районе улицы Смоленский Большак города Ельня в Смоленской области, железнодорожники провели профилактическое мероприятие в рамках акции «Внимание, переезд!». Водителям автотранспорта раздали памятки, напомнили, как важно быть внимательными при пересечении железной дороги и какими могут последствия нарушений правил. С начала года на Московской железной дороге произошло 6 столкновений машин