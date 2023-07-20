Педагог из Брянска поучаствовал в арт-кластере в Крыму

Учитель из Брянска поучаствовала в заезде арт-кластера «Таврида» в Крыму. Об этом сообщили в региональном департаменте образования.
Учитель истории и обществознания школы №6 города Брянска Ангелина Пантюшкина стала участником образовательного заезда арт-кластера «Таврида» в Крыму. Он приурочен к Году педагога и наставника.
Пять дней участники заезда побывали на лекциях, семинарах и мастер-классы по театральному мастерству и написанию сценариев. О социальном проектировании им рассказали победители грантов и члены экспертного совета грантовых конкурсов,.
Помимо обучения, участники попали на театральные представления и встретились со стилистом телеканалов ТНТ и «Пятница» Натальей Плотниковой, бизнес-консультантом Кириллом Любиным, космонавтом Валерием Токаревым, продюсером конкурса чтецов «Живая классика» Линой Волчëнок, исполнительным директором Форума классных руководителей Александрой Поблинковой и первым заместителем Руководителя Администрации Президента Сергеем Кириенко.
«Это был потрясающий опыт общения с очень целеустремленными людьми, любящими свою профессию, я узнала много нового, особенно в теме социального проектирования, и очень благодарна всем участникам заезда за общение и обмен опытом, а организаторам за прекрасную организацию мероприятия» — рассказала Ангелина Пантюшкина.
Ангелина вела подробный дневник пребывания в арт-школе на своей страничке социальной сети ВКонтакте.
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