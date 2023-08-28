Педагогическая конференция прошла в Брянске

Областная августовская педагогическая конференция прошла в концертном зале «Дружба» Брянской областной филармонии. В ней участвовали чиновники, председатели профсоюзных организаций работников образования и науки, директора школ, ветераны образования, представители педагогической общественности. Открыл мероприятие губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Высокий потенциал наших педагогов подтверждается их победами. Брянские педагоги удостоены высокого звания «Народный учитель Российской Федерации», являются почетными работниками сферы образования, а более 180 носят высокое звание «Заслуженный учитель Российской Федерации». Многие педагоги награждены государственными наградами, почетными грамотами и другими знаками отличия», — в частности, сказал Александр Богомаз.

Награды от губернатора Брянской области, Брянской областной Думы, главного федерального инспектора по Брянской области получили лучшие представители профессии.

А по видеосвязи к брянским преподавателям обратились участники специальной операции. Любимую учительницу с наступающим Днем знаний поздравил племянник Героя России Северьян Ермаков — курсант Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного училища имени Василия Маргелова.

Кроме того, молодые учителя произнесли клятву педагога и вручили цветы ветеранам образования.

Брянские коллективы подарили собравшимся творческие номера.