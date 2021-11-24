Пенсионерки в купальниках поблагодарили брянского губернатора

Жительницы Жуковки довольны произошедшими в районе изменениями.

Пенсионерки из Жуковки решили записать обращение на прямую линию губернатора Александра Богомаза из бассейна. Она поблагодарили его за произошедшие в районе изменения и возможность заниматься спортом.

«Спасибо огромное от жителей, от пенсионеров!» – обратились они к Богомазу.

«В Жуковке мы сдали и бассейн, и ФОК, где зимой можно заниматься и волейболом, и мини-футболом, и баскетболом. Сдали хороший Ледовый дворец, сдали хорошее футбольное поле, беговые дорожки. Сейчас там будет еще построена лыжная база – филиал нашего брянского центра в 10-м микрорайоне», – пообещал брянский губернатор.