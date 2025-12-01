Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Люди

Ушёл из жизни президент федерации кикбоксинга Брянской области

2025, 01 декабря 18:45
Ушёл из жизни президент федерации кикбоксинга Брянской области
Источник фото

Ушёл из жизни президент федерации кикбоксинга Брянской области. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

Накануне стало известно о смерти президента федерации кикбоксинга Брянской области, Почетного гражданина посёлка Локоть Олега Картлосовича Панина. Основатель спортивного клуба единоборств «Белые волки» внес неоценимый вклад в развитие кикбоксинга в регионе. Благодаря ему брянская сборная стала активно участвовать в турнирах. Так, команда успешно представила Россию на первенстве мира в Македонии.

Метки:

Читайте также

Дело о покушении на убийство 27-летней давности рассмотрел брянский суд
01 декабря 16:31
Дело о покушении на убийство 27-летней давности рассмотрел брянский суд
Лжебанкиры похитили свыше 15 миллионов рублей у брянцев за неделю
01 декабря 14:37
Лжебанкиры похитили свыше 15 миллионов рублей у брянцев за неделю
Подросток пострадал при столкновении машины с питбайком на брянской трассе
01 декабря 13:34
Подросток пострадал при столкновении машины с питбайком на брянской трассе

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (13465) брянск (6664) ДТП (2616) ГИБДД (2138) прокуратура (1971) уголовное дело (1918) суд (1771) Александр Богомаз (1707) авария (1607) мчс (1421) коронавирус (1272) умвд (980)