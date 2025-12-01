Ушёл из жизни президент федерации кикбоксинга Брянской области

Ушёл из жизни президент федерации кикбоксинга Брянской области. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Накануне стало известно о смерти президента федерации кикбоксинга Брянской области, Почетного гражданина посёлка Локоть Олега Картлосовича Панина. Основатель спортивного клуба единоборств «Белые волки» внес неоценимый вклад в развитие кикбоксинга в регионе. Благодаря ему брянская сборная стала активно участвовать в турнирах. Так, команда успешно представила Россию на первенстве мира в Македонии.