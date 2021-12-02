Перепись населения Брянской области признали состоявшейся

Результаты объявят в середине января 2022 года.

В Брянской области обсудили ход первого этапа Всероссийской переписи населения. Первый этап сбора первичных данных о лицах, фактически проживающих на территории Брянской области, завершился 14 ноября.

Основной акцент во время переписи сделали на применении новых технологий: самостоятельном заполнении жителями электронных переписных листов на портале «Госуслуги». Также брянцы имели возможность предоставить информацию о себе и членах своей семьи на стационарных переписных участках, в том числе развернутых на базе многофункциональных центров.

Одновременно перепись проводилась в традиционной форме, когда переписчики обходили квартиры и дома. Нововведением стало использование отечественных планшетных компьютеров с российской операционной системой «Аврора» вместо бумажных переписных листов. Всего Брянскстат получил 2937 планшетов.

«Впервые к проведению переписи на стационарных участках, созданных при многофункциональных центрах, привлекались волонтеры. В области было задействовано 185 представителей волонтерского движения, активно вовлекавших жителей проходить перепись одновременно с получением госуслуги», – сообщил врио руководителя Брянскстата Владимир Клорштейн.

Сейчас специалисты государственной статистики анализируют полученные данные. Информацию о тех, кто отказался принять в переписи участие, получат из административных источников.

Предварительные итоги переписи станут известны в конце января 2021 года.

В Брянскстате отметили, что Всероссийская перепись населения признана состоявшейся во всех муниципальных районах и городских округах Брянской области.