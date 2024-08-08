Переулок Кутузова отремонтировали в Брянске по нацпроекту. Об этом сообщили региональном управлении автодорог.

В Фокинском районе Брянска завершился капитальный ремонт переулка Кутузова. Подрядная организация ООО «Спектр Брянск Строй» привела в порядок почти километр дороги от улицы Шолохова до улицы МЮД. Асфальтированной дороги здесь до этого момента не было.

Специалисты, помимо нового покрытия, построили тротуары и уложили водопропускные трубы. Также на дороги сделали искусственные неровности перед пешеходными переходами.

Ремонт провели по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».