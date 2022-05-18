Первая в России «улица Владимира Жириновского» может появиться в Брянске

Она пройдёт от улицы им. А.Ф. Войстроченко до Объездной.

На заседании комитета горсовета по местному самоуправлению, связям с общественностью и СМИ депутаты рассмотрели вопрос о присвоении имени Владимира Жириновского улицы в Брянске.

Она станет первой в России. По проекту она пройдёт от улицы им. А.Ф. Войстроченко до улицы Объездной в Советском районе.

«Владимир Вольфович Жириновский — основатель партии ЛДПР и её бессменный лидер, депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации всех созывов с первого дня существования нижней палаты парламента. Он был одним из самых узнаваемых политиков в стране и внёс существенный вклад в развитие российского парламентаризма и законодательства», — отметил председатель комитета Сергей Сенин.