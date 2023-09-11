Первому губернатору Брянщины вручили медаль

Первому губернатору Брянской области вручили памятную медаль. Об этом рассказали в городской администрации.

Первого всенародно избранного губернатора Брянской области Юрия Лодкина наградили памятной медалью «80 лет освобождения города Брянска.1943-2023». Приказ подписала глава города Брянска Марина Дбар.

Юрий Лодкин родился в городе Дятьково. Во время Великой Отечественной войны за связь семьи с партизанами Юрий вместе с мамой попал в фашистский концлагерь в Литве, где провёл около полутора лет.

Юрий Лодкин начинал работать в Дятьковской районной газете, затем был журналистом в агентстве ТАСС. В 1993 году он победил на первых в истории региона всенародных выборах губернатора.

Почётный гражданин Брянской области Юрий Лодкин неравнодушно следит за жизнью региона, отметили в горадминистрации.