Первому губернатору Брянщины вручили медаль

Первому губернатору Брянской области вручили памятную медаль. Об этом рассказали в городской администрации.
Первого всенародно избранного губернатора Брянской области Юрия Лодкина наградили памятной медалью «80 лет освобождения города Брянска.1943-2023». Приказ подписала глава города Брянска Марина Дбар.
Юрий Лодкин родился в городе Дятьково. Во время Великой Отечественной войны за связь семьи с партизанами Юрий вместе с мамой попал в фашистский концлагерь в Литве, где провёл около полутора лет.
Юрий Лодкин начинал работать в Дятьковской районной газете, затем был журналистом в агентстве ТАСС. В 1993 году он победил на первых в истории региона всенародных выборах губернатора.
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