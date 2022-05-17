Песчаный карьер в Бежицком районе Брянска завалили мусором

Нарушителя поймали сотрудники службы экобезопасности регоператора.

Строительный мусор выбросили в песчаный карьер в Бежицком районе Брянска. Сотрудники службы экологической безопасности регоператора по обращению с ТКО поймали там водителя «Газели». Он и выгрузил отходы в неположенном месте.

«Очень жаль, что владельцы «Газелей» и КАМАЗов, которые устраивают свалки, не понимают, что наносят вред не только природе, но и собственному здоровью. Огорчает, что несмотря на штрафные санкции и публикации в СМИ с разъяснениями статей природоохранного законодательства, мы еженедельно ловим новых нарушителей. Так, очередной безответственный водитель привёз и выгрузил на песчаный карьер в Бежицком районе около пяти кубических метров строительных отходов», — рассказал начальник отдела экологической безопасности «Чистая планета» Дмитрий Телешов.