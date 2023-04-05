Пик паводка в Брянске пройден

В областном центре прошёл пик паводка. Об этом сообщили в городской администрации.

Уровень реки Десны в границах города Брянска составил 505 см. За сутки вода спала на 24 сантиметра. В Болве уровень снизился на 28 см и составил 694 см.

Пик паводка пройден. По информации регионального МЧС, в регионе в зоне затопления находятся 742 домовладения, в том числе 90 домов.