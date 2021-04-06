Почти 12 тысяч тонн грязи вывезли с дорог Брянска

В Брянске стартовала уборка городских дорог.

В Брянске началась весенняя уборка. Как сообщает мэрия, в работе задействованы коммунальщики, работники управляющих компаний и компаний-операторов по вывозу мусора.

Из-за сильных снегопадов прошедшей зимой на дороги высыпали более 31 тысячи кубометров пескосоляной смеси. Это почти вдвое больше, чем в прошлом году. Теперь коммунальщикам предстоит вывозить смет с обочин дорог, тротуаров и остановок.

По информации дорожного управления, с начала сезона с дорог вывезли почти 12 тысяч тонн пескомета.

Городские улицы расчищают тракторы, самосвалы, грейдеры, установки «Бродвей» и два больших вакуумных пылесоса. На уборке тротуаров, парков и общественных территорий задействована малогабаритная техника, в труднодоступных местах используется ручной труд.

Уборка ведется в ежедневном режиме.

Напомним, 5 апреля брянцы пожаловались на большую пробку, спровоцированную дорожниками при уборке улицы Калинина.