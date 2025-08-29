Почти 50 светофоров в Брянске перейдут на режим «Всем — красный!»

Почти 50 светофоров около школ в Брянске перейдут на режим «Всем — красный!». Об этом сообщили в городской администрации.

Комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения провёл замглавы Брянской городской администрации Игорь Чубчиков. Там обсудили меры для снижения количества аварий с участием пешеходов.

Так, все светофоры возле школ города Брянска теперь будут работать в режиме «Всем — красный!». Запрещающий сигнал горит для машин и для пешеходов в течении нескольких секунд. Только после этого включается «зелёный» для пешеходов. Это снижает вероятность пересечения людей и автомобилей.

До середины сентября на новый режим перейдут почти 50 светофоров. А до конца года почти 300 светофорных комплексов будут так работать в областном центре.