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ЖКХ

3000 цветов высадили на разворотном кольце у самолёта в Брянске

2026, 10 июня 16:30
3000 цветов высадили на разворотном кольце у самолёта в Брянске
Источник фото

3000 цветов высадили специалисты дорожного управления на разворотном кольце у самолёта в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

Специалисты дорожного управления продолжают украшать Брянск. Накануне 3000 цветов украсили разворотное кольцо у самолёта. А около памятника лётчикам на огромной клумбе ранее высадили агератумы, бархатцы и другие цветы. 

Новые цветы также специалисты высадили на разворотном кольце возле таможни по улице Крахмалёва, в сквере Чернышевского, на площади у ДК железнодорожников и в парке посёлка Белые Берега, на клумбах за памятником на площади Партизан, в скверах Проскурина, Виноградова, на улице Пушкина и в переулке Волгоградском.

Всего с начала сезона силами городского дорожного управления Брянск украсили более 160 тысяч цветов.

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