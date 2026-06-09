Два города — одни корни: как Брянск и Брянка строят нечто большее, чем шефство

2026, 09 июня 18:57

На ПМЭФ-2026 врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук в интервью корреспонденту «Комсомольской правды» Антону Челышеву объяснил, как регион выстраивает отношения с воссоединёнными территориями — и почему это не сводится к строчке в бюджете.

Шефство над городом Брянка в ЛНР сохраняется в полном объёме: около 800 миллионов рублей, согласован перечень объектов. Выбор подшефного города не случаен — есть общие исторические корни, перекликающиеся названия, схожий менталитет. Дети из Брянки уже приехали на летний отдых, коллеги приглашены на фестиваль «Славянское единство». По словам Ковальчука, интеграция восстановленных территорий должна быть настоящей — не только юридической и финансовой, но и человеческой.

Об экономике Ковальчук тоже не забыл: брянские предприятия сейчас загружены полностью, часть не берёт внешние заказы из-за нехватки мощностей. С одной стороны — хорошая новость. С другой — прямой сигнал: компетенции востребованы, значит, пора расширяться. Кооперационные связи с соседними регионами, включая воссоединённые территории, со времён СССР никуда не делись — их нужно найти и восстановить.

В программах на 2027 год — туризм, креативные индустрии, поддержка предпринимательства. Плюс то, без чего не обходится ни один регион: ЖКХ, дороги, транспорт, здравоохранение.

Источник – сайт КП-Брянск

Фото: личная страница ВКонтакте Егора КОВАЛЬЧУКА.