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ЖКХ

Привокзальную площадь в Брянске украсили цветами

2026, 13 июня 09:47
Привокзальную площадь в Брянске украсили цветами
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Привокзальную площадь в Брянске украсили цветами. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.  

 

Сотрудники дорожного управления продолжают украшать общественные территории летними цветами. Благоустрой недавно провели на площади у железнодорожного вокзала Брянск-Орловский. Пять лет назад по программе «Комфортная городская среда» там появился светомузыкальный фонтан со скульптурой «Земной шар». Затем вдоль проезжей части установили декоративные вазоны с можжевельником. На подъездах к вокзалу появились конструкции вертикального озеленения — шары и пирамиды. Туда сотрудники дорожного управления ежегодно высаживают цветы. В этом году «зацвели» территории около остановок общественного транспорта.

Кроме того, пассажиры в ожидании поезда также могут отдохнуть в сквере неподалёку, любуясь цветами на клумбах.

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