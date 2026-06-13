Привокзальную площадь в Брянске украсили цветами

2026, 13 июня 09:47

Привокзальную площадь в Брянске украсили цветами. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Сотрудники дорожного управления продолжают украшать общественные территории летними цветами. Благоустрой недавно провели на площади у железнодорожного вокзала Брянск-Орловский. Пять лет назад по программе «Комфортная городская среда» там появился светомузыкальный фонтан со скульптурой «Земной шар». Затем вдоль проезжей части установили декоративные вазоны с можжевельником. На подъездах к вокзалу появились конструкции вертикального озеленения — шары и пирамиды. Туда сотрудники дорожного управления ежегодно высаживают цветы. В этом году «зацвели» территории около остановок общественного транспорта.

Кроме того, пассажиры в ожидании поезда также могут отдохнуть в сквере неподалёку, любуясь цветами на клумбах.