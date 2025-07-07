Почти пять километров трассы Злынка-Кожановка ремонтируют по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2025 году вошла трасса Злынка-Кожановка в Злынковском районе. Подрядная организация АО «Брянскавтодор» приводит в порядок 4,9 километра дороги от села Серовка и идет по улице Заречной посёлка Азаричи.

Специалисты в настоящее время укладываю выравнивающий и верхний слои асфальтобетонного покрытия. Также рабочие отремонтируют водопропускные трубы и установят водосбросные лотки с дороги. На трассе появятся новые остановки, барьерное и пешеходное ограждения. В завершение подрядчик установит новые дорожные знаки и нанесёт дорожную разметку. Завершить работы планируют до конца октября.