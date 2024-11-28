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Почти шесть километров трассы отремонтировали в Почепском районе

2024, 28 ноября 11:02 Общество
Почти шесть километров трассы отремонтировали в Почепском районе
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Почти шесть километров трассы «Красный Рог — станция Красный Рог» отремонтировали в Почепском районе. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог. 

 

В этом году в Почепском районе отремонтировали часть трассы «Красный Рог — станция Красный Рог». По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в порядок привели три километра дороги. Ещё 2,7 километра  трассы отремонтировали по другой программе.

Подрядчик обновил водопропускную трубу, уложил новое двухслойное асфальтобетонное покрытие, укрепил обочины. На некоторых участках проезжая часть стала шире. 

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