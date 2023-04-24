Почти шесть тысяч человек убирали Брянск на субботнике

Почти шесть тысяч человек вышли на уборку Брянска на общегородской субботник. О результатах мероприятия рассказали в городской администрации.

Второй весенний общеобластной субботник прошёл в областном центре. На уборку Брянска вышли работники администраций, Брянского горсовета, правоохранительных структур, коллективы организаций и предприятий, жители.

Так, в Советском районе убрали территорию сквера «Сад Победы», ул. Пролетарскую от ЦУМа до спуска к роднику «Белый колодец», а также ступеней к «Белому Колодцу», территорию яблоневого сада и склоны Малыгинского моста. Сотрудники департамента региональной безопасности в сквере «Ветеран» повесили скворечники.

В Володарском районе привели в порядок центральный вход в парк «Юность» и сквер имени В.И. Ленина. В Бежице активно убирали территорию центрального пляжа. В Фокинском районе убрали пустырь у дома №88а по улице Богдана Хмельницкого с выходом на проспект Московский и навели порядок в прибрежной зоне реки Снежеть.

В общегородском субботнике приняли участие 5 888 человек. 879,5 кубометров собрали и вывезли с городских улиц.