Почти все сваи забили в основания нового детсада в Брянске

Больше четырехсот свай забили рабочие в основание нового детского сада в областном центре. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

На улице Флотской в Брянске строят детский сад на 280 мест и школу на 1 225 мест. Открытия социальных объектов с нетерпением ждут жильцы новостроек.

Детский сад – уже второй в микрорайоне 27 декабря рабочие начали забивать сваи для фундамента. Из 452 конструкций осталось погрузить в землю около 30.

На стройку завозят бетонные блоки и ведут отсыпу грунта. Подрядчик ООО «Ремонтно-строительная фирма «Арэн-стройцентр» готовится приступить к устройству ростверков.

Стоимость детсада – более 311 млн рублей. Сдать его должны в декабре 2023 года.