Почётные звания получили два деятеля культуры Брянщины
Почётные звания получили два деятеля культуры Брянщины. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.
На заключительном в минувшем году заседании Брянской областной Думы вручили удостоверения и нагрудные знаки отличившимся в различных отраслях специалистам.
Так, почётные звания «Заслуженный работник культуры Брянской области» присвоены директору Детской школы искусств № 6 Виктории Ермоловой и хормейстеру любительского вокального коллектива Погарского районного Дома культуры Людмиле Бурдинец.