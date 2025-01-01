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Почётные звания получили два деятеля культуры Брянщины

2025, 01 января 10:53 Общество
Почётные звания получили два деятеля культуры Брянщины
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Почётные звания получили два деятеля культуры Брянщины. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры. 

 

На заключительном в минувшем году заседании Брянской областной Думы вручили удостоверения и нагрудные знаки отличившимся в различных отраслях специалистам. 

Так, почётные звания «Заслуженный работник культуры Брянской области» присвоены директору Детской школы искусств № 6 Виктории Ермоловой и хормейстеру любительского вокального коллектива Погарского районного Дома культуры Людмиле Бурдинец. 

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