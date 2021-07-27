Под Стародубом дождался ремонта неотапливаемый ФАП без канализации

Ремонту посодействовал предприниматель Георгий Лобус.

В селе Пантусов Стародубского района отремонтировали фельдшерско-акушерский пункт. До ремонта сельский ФАП, делящий одно здание с клубом и почтой, находился в полуразрушенном состоянии. В здании были установлены старые окна, водопровод, канализация и отопление вышли из строя.

Как сообщает региональное правительство, благодаря содействию генерального директора ООО «Красный Октябрь» Георгия Лобуса ремонт завершился в течение месяца. Старые оконные рамы заменили на европакеты, рабочие выполнили разводку водоснабжения, установили новый санузел и отремонтировали канализацию. Внутри ФАПа выполнен косметический ремонт, на полу появился линолеум. Также отремонтировали вход в здание, а дорожку к медучреждению выложили плиткой.

В планах руководства сельхозпредприятия – к осени отремонтировать отопительную систему.