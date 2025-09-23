Подрядчик бетонирует основание новой канализационно-насосной станции в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
В Советском районе Брянска идёт строительство новой канализационно-насосной станции. Готовность первого этапа составляет около 35%.
Подрядчик «Вист-Сервис» приступил к обустройству железобетонного основания сооружения, глубиной 10 метров. Строители уже залили более 160 кубометров бетона, а теперь устанавливают монолитные стены и перегородки между мокрым и сухим цехами.
Специалистам предстоит ливневую канализацию и переподключить новую КНС к существующему дюкеру. Он построен два года назад по обоим берегам Десны.
Новую станцию строят рядом с существующей. После ввода в эксплуатацию подрядчик займётся модернизацией старого сооружения.
17.09.2025 11:43
О чём губернатор Василий Анохин говорил с Владимиром Путиным?
На прошлой неделе в Москве состоялась встреча губернатора Василия Анохина с Президентом РФ Владимиром Путиным. Василий Николаевич доложил главе государства о результатах работы за два года, о выполнении поручений и планах развития Смоленской области. Подробностями встречи глава региона поделился со смолянами. Одна из ключевых тем общения – работа по поддержке участников СВО и их близких.«В
17.09.2025 11:42
Сделано в Смоленске
Тему экспортного потенциала обсудили на прошлой неделе в Смоленске – город стал площадкой проведения окружного совещания по вопросам реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Оно объединило свыше 300 участников, среди которых генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина, представители органов власти, бизнеса и эксперты из 18 регионов ЦФО. «Главная тема совещания — внедрение Регионального экспортного