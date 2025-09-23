Подрядчик бетонирует основание новой канализационно-насосной станции в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Советском районе Брянска идёт строительство новой канализационно-насосной станции. Готовность первого этапа составляет около 35%.

Подрядчик «Вист-Сервис» приступил к обустройству железобетонного основания сооружения, глубиной 10 метров. Строители уже залили более 160 кубометров бетона, а теперь устанавливают монолитные стены и перегородки между мокрым и сухим цехами.

Специалистам предстоит ливневую канализацию и переподключить новую КНС к существующему дюкеру. Он построен два года назад по обоим берегам Десны.

Новую станцию строят рядом с существующей. После ввода в эксплуатацию подрядчик займётся модернизацией старого сооружения.