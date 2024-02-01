Подрядчик делает фундамент Дворца зимних видов спорта в Брянске

Подрядчик забивает сваи в фундамент нового Дворца зимних видов спорта в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

В Брянске стартовало строительство Дворца зимних видов спорта. В Фокинском в микрорайоне «Орловский» компания «Уровень» возводит сооружение площадью 3 700 квадратных метров. Размеры ледовой арены составит 30 на 60 метров.

Специалисты в настоящее время забивают сваи в фундамент здания. Им будет более 200 штук. Также подрядчик занимается закупкой материалов: металлических конструкций, сэндвич-панели для стен.

«В феврале вы должны завершить земляной этап. В этом случае вы сами себе создадите комфортные условия работы. Не раз строители в Брянске недооценивали весну, а потом нагоняли упущенное время. Советую вам учиться на их горьком опыте», — обратился к подрядчику мэр Брянска Александр Макаров.

Трёхэтажный Дворец спорта возводят в рамках нацпроекта «Демография» и регионального проекта «Спорт — норма жизни». На это потратят 325 млн рублей. Закончить работы должны в феврале 2025 года.