Подрядчик монтирует балки нового путепровода в Унече
Подрядчик монтирует балки пролетного строения нового путепровода в Унече. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.
В городе Унеча продолжается капитальный ремонт путепровода над железнодорожными путями. Подрядная организация ООО «Дорстрой 32» приступила к монтажу балок пролетного строения.
Путепровод связывает Унечу с федеральной трассой и областным центром. Ремонт делают по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Работы планируют завершить к осени 2025 года.