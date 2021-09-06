Погарский пенсионер поблагодарил автоинспектора за вежливость и такт

Пожилой водитель прислал письмо к региональное УМВД.

Автомобилист из села Витемля Погарского района Александр Иванов прислал письмо на имя начальника УМВД России по Брянской области генерал-майора полиции Владислава Толкунова.

«Выражаю свою благодарность инспектору ДПС ОГИБДД МО МВД РФ «Стародубский» лейтенанту полиции Давыденко Евгению Викторовичу», – говорится в письме.

В УМВД рассказали, что Александр Иванов не раз обращался к инспектору ДПС с различными вопросами, и всегда он получал компетентные и четкие ответы.

Александр Иванов отмечает лейтенанта полиции Давыденко «за высокопрофессиональный и грамотный подход к своим служебным обязанностям, а также вежливое и тактичное общение с гражданами».

«Именно таким должен быть полицейский – инспектор ГИБДД России – юридически грамотным и вежливым. С таким достойным представителем МВД, можно быть уверенным, что порядок на вверенном территориальном участке, будет соблюдаться», – также написал погарский водитель.