Покосившуюся троллейбусную опору в Брянске убрали

Покосившуюся троллейбусную опору контактной сети в Брянске убрали автокраном. Об этом рассказали в городской администрации.

В Брянске около ЦУМа специалисты троллейбусного управления демонтировали покосившуюся опору контактной сети. Железный столб убрали с помощью автокрана. Также рабочие демонтировали и несколько соседних столбов.

Оказалось, что опоры поставили накануне. Их вставили на временные распорки в специально вырытые котлованы. Вечером их должны были залить бетоном, но завод материал не привез. А ночью осадки размыли грунт.

Повторную установку запланировали на понедельник. Перед этим специалисты очистят и углубят котлованы.

В рамках модернизации троллейбусной сети в Брянске заменили 334 из 340 опор контактной сети.