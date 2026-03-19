Полицейские вручили удостоверения «Юных стражей порядка» брянским студентам

2026, 19 марта 08:55

Об этом рассказали в региональном УМВД.

17 марта в Брасовском промышленно-экономическом техникуме прошло торжественное мероприятие. Там чествовали юных стражей правопорядка.

Поздравить помощников правоохранителей пришли начальник Управления организации деятельности участковых уполномоченных и подразделений по делам несовершеннолетних Михаил Горбунов, начальник отдела полиции «Брасовский» Игорь Сыроежкин, инспектор ПДН Ирина Аборина и глава Брасовского района Сергей Федорихин. Почётные гости вручили 10 студентам, только вступившим в ряды, удостоверения «Юных стражей порядка».

Кроме того, Михаил Горбунов наградил Благодарностями УМВД России по Брянской области опытных участников отряда. Также ребята получили поощрения от отдела полиции «Брасовский».

«Наш отряд студенты решили назвать «Маяк» – как символ немеркнущего света в ночи. Действительно, эти юноши и девушки проводят большую патриотическую и созидательную работу, пропагандируя уважение к культурному и историческому наследию России и малой Родины, популяризируя службу в органах внутренних дел, правил безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни», – рассказала куратор «Юных стражей порядка», инспектор ПДН Ирина Аборина.

Отряд юных стражей работает на базе техникума шестой год. В него входят 25 студентов. Ребята помогают в охране порядка на спортивных, культурно-массовых, научных и общественных мероприятиях.