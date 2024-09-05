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Полицейские задержали разбившего рекламный стенд брянца

2024, 05 сентября 09:35 Общество
Полицейские задержали разбившего рекламный стенд брянца
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Полицейские задержали жителя Брянска, разбившего рекламный стенд. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В конце августа в соцсетях появился видеоролик. На записи на проспекте Ленина в Советском районе Брянска молодой человек ногой разбивает рекламную конструкцию. 

Полице ские установили нарушителя закона. 19-летний брянец уже попадал в поле зрения правоохранителей. 

Молодой человек обязался возместить ущерб собственнику. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

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