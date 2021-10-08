Полиция ищет очевидцев ДТП с пятью погибшими под Брянском

В УМВД просят откликнуться все, кто располагает какой-либо информацией о смертельной аварии.

УМВД России по Брянской области разыскивает очевидцев аварии, в результате которой пять человек погибли, еще трое ранены.

Авария произошла 7 октября около 17.15 на 2-м километре дороги Брянск – Смоленск – Жирятино в Брянском районе. 32-летняя женщина за рулем Mitsubishi выехала на встречную полосу и по касательной столкнулась с Hyundai. Затем 44-летняя водитель Hyundai врезалась в «Ладу».

Водитель «Лады», трое его пассажиров и женщина – водитель Hyundai погибли. Двух пассажиров «Лады» доставили в больницу.

В региональном УМВД возбудили уголовное дело. Полиция просит очевидцев и всех, кто располагает о ДТП какой-либо информацией, позвонить по телефонам: 8 (4832) 67-03-61 и 63-56-18.