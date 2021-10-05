Полиция охотится на охотников в Брянской области

В регионе открыли сезон охоты на копытных.

С 1 октября в Брянской области открыта охота на копытных животных. За соблюдением правил охоты следят полицейские.

Только за один день оперативно-профилактических мероприятий сотрудники отдела организации применения административного законодательства областного УМВД, регионального Управления Росгвардии и департамента экологии и природных ресурсов Брянской области выявили три административных нарушения.

Охотникам-нарушителям предстоит выплатить штрафы. С начала года в регионе выявили 57 нарушений правил охоты.

В УМВД напомнили, что охотник обязан иметь охотничий билет, разрешение на добычу охотничьих ресурсов, хранение и ношение оружия. Транспортировка оружия и нахождение с оружием в охотничьих угодьях без документов запрещены.