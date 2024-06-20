Полигон по утилизации ТКО в Большом Полпино строят медленно

Брянский губернатор назвал темп строительства полигона по утилизации ТКО в Большом Полпино недостаточным. Об этом глава региона сообщил в своих соцсетях.

В Большом Полпино идёт строительство полигона по утилизации твердых коммунальных отходов. На 30 гектарах земли подрядчик должен вырыть четыре котлована для хранения неперерабатываемого мусора, построить площадку для компостирования разлагаемых отходов, систему очистных сооружений и технический комплекс для отвода фильтрата.

Строительство должны завершить до конца года. Проект обошёлся в более чем 1,5 млрд рублей.

Ход работ проверил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«В течение месяца подрядчик ведет подготовительные работы, но пока расчищено и выровнено только 18 гектаров земли. Городские власти должны в постоянном режиме контролировать выполнение работ по жесткому графику, а пока взятого темпа, людей и техники явно недостаточно», – подчеркнул Александра Богомаз.