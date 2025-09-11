Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО вручил награды брянским педагогам. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев и губернатор Брянской области Александр Богомаз посетили Брянский городской лицей № 2 имени Ломоносова. Филиал на улице Флотской построен по федеральной программе и был открыт в феврале.

Почётные гости прошли с экскурсией по учебному заведению, пообщались с учениками и педагогами. После этого прошла церемония вручения наград.

Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО передал ведомственные знаки отличия Министерства просвещения Российской Федерации «Отличник просвещения» четверым учителям школ Брянска. Ещё троим педагогам присвоено почётное звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации». А два учителя награждены почётной грамотой Министерства просвещения Российской Федерации.