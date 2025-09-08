Посетителей парка в Брянске встречают совы

Посетителей парка имени Алексея Толстого в Брянске на входе встречают совы. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

В парке имени Алексея Толстого в Брянске на центральном входе появился новый информационный стенд. Его вырезал из высушенной сосны скульптор Андрей Вишневский. В трёх резных рамах размещена информация об истории парка.

А в конце августа на фестивале деревянных скульптур «Волшебный мир дерева» скульптор вырезал из ясеня две фигуры совы. Полметровые птицы стали украшением стенда.