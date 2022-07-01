Пострадавший при обстреле в Климово мальчик стал старшим братом

Семью поздравили брянские следователи.

Пострадавший при обстреле в Климово мальчик Евгений вернулся домой после лечения и стал старшим братом. Об этом рассказали в региональном следственном комитете.

Семью, пострадавшую при обстреле в Климово, посетил руководитель следкома по Брянской области Максим Лукичев.

Напомним, 14 апреля при обстреле с вертолётов посёлка были повреждены дома и пострадали жители. В том числе 24-летняя Раиса и её двухгодовалый сын Евгений. Беременную девушку отвезли в перинатальный центр, а мальчика перевезли в клинику имени Пирогова Минздрава России в Москве.

Сейчас ребёнок уже дома, а Раиса родила дочку. Следователи навестили семью и подарили малышам подарки.