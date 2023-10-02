Предпоказ комедии «Тут все свои» прошёл в Брянске

На предпоказ комедии «Тут все свои» в Брянске приехал актёр из Сербии. Об этом рассказали в городской администрации.

Премьерный показ лирической комедии «Тут все свои» состоялся в Городском Дворце культуры и искусства областного центра. Брянцы одними из первых увидели картину. также зрители смогли пообщаться актёром театра и кино из Сербии Даниелом Ковачевичем.

Даниел 20 лет назад в Брянскевстретил свою будущую супругу — актрису Евгению Ешкину. Также актёр рассказал о съёмках и историях творческого пути.

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