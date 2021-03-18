Предпринимателя из Брянска оштрафовали на 20 тысяч за нарушения при трудоустройстве

По информации прокуратуры Бежицкого района Брянска, ИП Кузнецов Д.В. не уведомил в десятидневный срок с момента найма на работу бывшего государственного гражданского служащего в ИФНС России по Брянску.

Тогда прокурор в отношении ИП Кузнецова Д.В. возбудил дело об административном правонарушении за незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего.

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