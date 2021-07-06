Председатель облдумы Анатолий Бугаев провел прием брянцев

Об этом сообщает пресс-служба Брянской областной думы.

В ДК имени А. М. Горького 3 июля председатель комитета областной Думы по бюджету, налогам и экономической политике Анатолий Бугаев встретился с гражданами и поговорил с ними о проблемах региона.

Больше всего обращений было от жителей Володарского района. Люди задавали вопросы по благоустройству территорий около банного комплекса по улице Пушкина и детской игровой площадки по улице Красной Гвардии.

Затрагивались проблемы водоснабжения, уличного освещения и дорог около домов. Также брянцы жаловались на недобросовестную работу управляющих компаний.

Большое внимание уделили обращениям с просьбой о юридической помощи гражданам, пенсионного обеспечения и трудоустройства.

На все вопросы Анатолий Бугаев ответил, приняли необходимые меры и отправили запросы в соответствующие ведомства.