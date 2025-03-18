Премьера фильма «СВОИ. Баллада о войне» прошла в Брянске

Премьерный показ фильма «СВОИ. Баллада о войне» прошёл в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В кинотеатре «Победа» в Брянске прошла премьера фильма «СВОИ. Баллада о войне» (18+). Первыми картину увидели председатель комитета областной Думы по молодежной политике, физкультуре и спорту, Герой РФ Александр Постоялко, врио замгубернатора Виталий Свинцов, глава Комитета Семей воинов Отечества в Брянской области Марина Седнева, ветераны боевых действий.

Презентовали фильм творческая команда актеров и музыкантов. Сценарист и режиссёр картины – участник спецоперации, кавалер ордена Мужества Артём Артёмов. В настоящее время он вновь находится в зоне боевых действий.

Фильм-посвящение павшим воинам рассказывает о реальных событиях лета 2022 года. Тогда группа российских аэроразведчиков оказалась в центре удара штурмовых сил ВСУ.