Президент баскетбольного клуба встретился с брянскими студентами
Президент баскетбольного клуба Виталий Фридзон встретился с брянскими студентами. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.
Играющий президент баскетбольного клуба «Десна» Виталий Фридзон посетил Брянский государственный университет имени И.Г. Петровского. В конференц-зале учебного заведения его ждали учащиеся направления физического воспитания. Виталий Фридзон ответил на самые разнообразные вопросы студенты. Все желающие получили автограф и сфотографировались со звездой российского баскетбола. Виталий Фридзон пообещал провести мастер-класса для игроков студенческой сборной университета.