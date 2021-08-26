Президент присвоил почетное звание главной медсестре Брянской горбольницы № 1

Татьяну Сидорову поздравили замгубернатора и директор департамента здравоохранения.

Главной медицинской сестре Брянской городской детской больницы № 1 Татьяне Сидоровой присвоили почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации». Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Татьяна Сидорова работает в отрасли здравоохранения 38 лет. В 1976 году стала медсестрой Трубчевской райбольницы, в 1986 году – старшей медицинской сестрой дошкольного отделения детской поликлиники Брянской городской детской больницы № 1, в 1999 году – главной медицинской сестрой Брянской городской детской больницы № 1.

За заслуги в области здравоохранения в 2008 году Татьяну Сидорову наградили почетной грамотой Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, в 2013 году – нагрудным знаком «Отличник здравоохранения».

С присвоением высокого звания ее поздравили заместитель губернатора Андрей Бардуков и директор регионального департамента здравоохранения Сергей Галаганов.