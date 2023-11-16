Президент России наградил брянского депутата орденом
Президент России Владимир Путин наградил брянского депутата орденом «За заслуги перед Отечеством». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации». Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получил депутат Клинцовского городского Совета народных депутатов Владимир Реук. Глава страны оценил подготовку и проведение парламентарием общественно значимых мероприятий.
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