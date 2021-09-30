Приставы составили алиментную карту Брянской области

Алименты обязан выплачивать каждый 150-й житель региона.

Сотрудники регионального УФССП России составили алиментную карту Брянской области. В основном должниками по алиментам являются мужчины. В отношении забывчивых отцов в ведомстве находится 6681 исполнительное производство, что составляет 85% от общего количества должников по алиментам.

Наибольшее число должников-мужчин – 716 – живут в Бежицком районе Брянска. Второе место делят Дятьковский и Брянский районы, где таких должников по 591. Меньше всего отцов, обязанных платить алименты, в Злынковском районе – 61 человек.

1209 жительниц Брянской области также имеют долги по алиментам. Большинство из них – 129 – насчитывается в Клинцовском районе, второе место занимает Дятьковский район – 128, третье – Бежицкий район Брянска, где живут 97 алиментщиц. Меньше всего – 11 – должниц в Комаричском районе.

2260 человек, или 30% от общего количества алиментщиков, живут в Брянске.