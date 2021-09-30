Приставы составили алиментную карту Брянской области

Алименты обязан выплачивать каждый 150-й житель региона.
Сотрудники регионального УФССП России составили алиментную карту Брянской области. В основном должниками по алиментам являются мужчины. В отношении забывчивых отцов в ведомстве находится 6681 исполнительное производство, что составляет 85% от общего количества должников по алиментам.
Наибольшее число должников-мужчин – 716 – живут в Бежицком районе Брянска. Второе место делят Дятьковский и Брянский районы, где таких должников по 591. Меньше всего отцов, обязанных платить алименты, в Злынковском районе – 61 человек.
1209 жительниц Брянской области также имеют долги по алиментам. Большинство из них – 129 – насчитывается в Клинцовском районе, второе место занимает Дятьковский район – 128, третье – Бежицкий район Брянска, где живут 97 алиментщиц. Меньше всего – 11 – должниц в Комаричском районе.
2260 человек, или 30% от общего количества алиментщиков, живут в Брянске.
30.09.2021 11:17
Новая железнодорожная ветка свяжет станцию Людиново-1 и особую экономическую зону «Калуга»
Холдинг «РЖД» завершил строительные работы по созданию железнодорожной ветки, соединяющей станцию Людиново-1 Московской железной дороги и территорию особой экономической зоны «Калуга». Протяженность ветки составляет около 8 км. Созданная железнодорожная инфраструктура обеспечит потребности резидентов особой экономической зоны в перевозках в объеме до 1,6 млн тонн в год. Для обеспечения подачи и уборки вагонов на территорию ОЭЗ
29.09.2021 13:39
Прислушайтесь к сердцу!
Накануне Всемирного дня сердца врачи напоминают о необходимости беречь свое здоровье. Сегодня, когда все мировое сообщество главным образом говорит об опасности COVID-19, есть прекрасная возможность вспомнить о нашем сердце. Оказывается, даже есть Всемирный день сердца, который ежегодно отмечается 29 сентября. И как раз отнюдь не коронавирус и его последствия, а именно сердечно-сосудистые заболевания являются лидерами
29.09.2021 13:32
Добрые мудрости
Необычный социальный проект реализуется в Смоленской области в преддверии Международного дня пожилого человека, который, напомним, отмечается 1 октября. Проект называется «Добрые мудрости», и его главными героями стали представители «серебряного возраста», проживающие в домах-интернатах и находящиеся на надомном социальном обслуживании. Пенсионерам предложили поделиться накопленным жизненным опытом и мудростью с молодёжью. Более подробно о проекте рассказал губернатор
29.09.2021 13:30
Дорога к дому
Как в регионе создают комфортную среду и ремонтируют дороги? Год неумолимо близится к завершению, а это значит, что в финальную стадию выходит ремонт общественных территорий, дворов и дорог, который проводится в рамках регпроекта «Формирование комфортной городской среды» и нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Большая часть работ на объектах уже завершена. Местные жители и гости Смоленщины
27.09.2021 13:52
В Демидове загорелась частная баня
Около восьми часов утра 27 сентября на улице Мариевская в Демидове произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. На место пожара выехали две пожарные машины и пять человек личного состава. Прибывшие огнеборца установили, что горит частная баня. Причина и ущерб устанавливаются специалистами.