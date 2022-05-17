Приставы заставили брянскую автомобилистку выплатить компенсацию пострадавшему в ДТП

Исполнительное производство удалось завершить после ареста недвижимости.

43-летняя жительница Брянского района компенсировала пострадавшему в ДТП моральный вред после вмешательства судебных приставов.

Год назад женщину признали виновной в аварии. Двигаясь по своей полосе, она не заметила, что впереди чуть раньше столкнулись три машины. Несмотря на выставленный на дороге знак аварийной остановки, автомобилистка не предприняла попыток затормозить или объехать место скопления машин.

Не снижая скорости, она врезалась в стоявший на дороге автомобиль, тот по инерции проехал вперед и наехал на пешехода. Мужчина получил тяжелые травмы.

Суд на год ограничил виновнице аварии свободу и обязал ее выплатить пострадавшему компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей.

Первое время должница платила по 2 тысячи рублей в месяц. Судебный пристав-исполнитель выяснил, что она имеет постоянное место работы и обратил взыскание на ее заработную плату, а затем наложил арест на земельный участок и дом, который оказался не единственным жильем женщины.

В результате она выплатила остаток долга в размере 274 тысячи рублей, после чего арест с недвижимости сняли.