Продуктовый киоск уберут с улицы Куйбышева в Брянске

А на Мичурина появится лоток с квасом.

Продуктовый киоск, расположенный на остановке «улица Куйбышева» в Брянске, уберут.

Такое решение приняли депутаты горсовета на заседании комитета по муниципальной собственности и сфере обслуживания. В Совдепе подчеркнули, что для этого есть мотивированные обоснования.

Кроме того, депутаты решили установить в городе два новых объекта. На улице Мичурина между домами №31А и №31Б появится лоток с квасом. А напротив дома №42 по улице Ульянова появится специализированный прицеп с продуктами.