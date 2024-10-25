Проект Союза машиностроителей России стартовал в Брянской области

Проект Союза машиностроителей России «Стань инженером» для школьников стартовал в Брянской области. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.

23 октября ректор Брянского государственного технического университета Олег Федонин, председатель регионального отделения Союза машиностроителей России Олег Данцев и директор департамента образования и науки Алевтина Андреева подписали соглашение о старте в регионе проекта «Стань инженером». Он предназначен для учеников 10 и 11 классов. Школьники смогут бесплатно подготовиться к сдаче Единого государственного экзамена по физике, математике и информатике для поступления на инженерные специальности БГТУ.

«Занятия планируется проводить на электронной платформе университета. Система будет оценивать, как дети учатся, какие задачи решаются хорошо, какие плохо и есть проблемы. Плюс через сервис обратной связи школьники смогут задавать вопросы преподавателю и получать ответы. По результатам могут быть назначены дополнительные занятия. Будет обратная связь и с родителями, наши преподаватели в вебинаре будут сообщать, как занимаются их дети», – рассказал руководитель проекта, проректор БГТУ Виталий Сканцев.

В рамках проекта Союз машиностроителей России будет организовывать экскурсии для старшеклассников на предприятия и рассказывать про наиболее востребованные направления подготовки.