Профессии сельского хозяйства представила Брянская область на ВДНХ

Профессии сельского хозяйства представила делегация Брянской области на выставке «Россия» на ВДНХ. Об этом сообщили в региональном департаменте социальной политики и занятости населения.

В Москве на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ проходит Фестиваль профессий «Время возможностей». Регионы представляют там порядка 80 наиболее перспективных профессий будущего.

Так, в павильоне «Семья. Работа. Долголетие» о сфере сельского хозяйства рассказывали представители Брянской области. Сотрудники Кадрового центра «Работа России» Брянска привезли на фестиваль игру «ПрофиВорк» для подростков. Также посетители играли в профориентационную игру «Взросляндия».

В блоке «Образовательный трек» регион представил Почепский механико-аграрный техникум. Они продемонстрировали тренажеры, агронавигатор и квадрокоптеры, которые используют в учебном процессе. Каждый желающий мог построить цифровую модель рельефа местности, просчитать изменения состояния посевов и проблемы на полях, проконтролировать урожай.