Прокуратура нашла нарушения в ИК-1 в Брянске
В их числе – нарушение санитарно-эпидемиологических условий.
Прокурор Брянской области Александр Войтович, уполномоченный по правам человека в регионе Вячеслав Тулупов и председатель региональной Общественной наблюдательной комиссии Николай Каракотин проверили состояние законности в исправительной колонии № 1 в Брянске.
Проверяющие провели обход территории колонии, жилой и производственной зон, штрафных помещений, пищеблока и медицинской части.
Как сообщает региональная прокуратура, в ИК-1 выявили нарушения при обеспечении режима, трудового законодательства, санитарно-эпидемиологического законодательства, а также материально-бытового обеспечения. В адрес начальника УФСИН России по Брянской области внесено представление.
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