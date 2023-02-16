Прокуратура обязала брянских чиновников очистить рощу Соловьи от веток

Прокуратура потребовала у главы Брянской администрации очистить от сломанных веток рощу Соловьи. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Брянская природоохранная прокуратура проверила информацию в СМИ о превращении рощи Соловьи в областном центре в бурелом.

Специалисты надзорного ведомства и регионального департамента природных ресурсов и экологии, а также комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянска обнаружили участки буреломных и ветровальных деревьев на территории памятника природы регионального значения «Роща Соловьи» и участков городского леса урочище «Соловьи».

Следить за состоянием городских лесов должны в Брянской городской администрации. Главе прокуратура внесла представление с требование навести порядок. Исполнение контролирует надзорное ведомство.