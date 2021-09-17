Прокуратура взялась за отработанные покрышки на улицах Брянска

Управляющим компаниям внесены представления.

Прокуратура Советского района Брянска выявила нарушения закона об охране окружающей среды.

Во дворах многоквартирных жилых домов № 41 и 43 по улице Емлютина и дома № 4а по проспекту Ленина сотрудники ведомства обнаружили сложенные автомобильные шины. Отработанные покрышки относятся к отходам IV класса опасности, их хранение во дворах создает угрозу причинения вреда окружающей среде и санитарно-эпидемиологическому благополучию населения.

Прокуратура потребовала от управляющих компаний демонтировать, вывезти и утилизировать старые шины. В ведомстве намерены проконтролировать устранение нарушений.